Власти планируют "ремоторизировать" "Суперджеты"

"Суперджеты", выпущенные до 2022 года с российско-французскими двигателями SaM146, в будущем могут быть ремоторизированы – на них поставят российские ПД-8, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, вопрос находится в стадии проработки. Если менять двигатель, то замене подлежит и система управления, и мотогондола.

"Суперджет" - это довольно современные самолеты, у них небольшой ресурс (выработан – прим. ред.). Да, возникнет тема с продлением ресурса планера, но в целом эти машины довольно свежие, они могут летать 20 лет и больше. Росавиация выступает больше в пользу ремоторизации нынешних "Суперджетов", - цитирует Ядрова "Интерфакс".

Однако, ни на "Суперджеты", ни на другие самолеты ПД-8 не встанут, пока не будут сертифицированы. Испытания "скоро начнутся".