Трое детей пострадали при взрыве газа в Рязанской области

Женщина и трое ее детей пострадали при воспламенении бытового газа в жилом доме в Старожиловском районе Рязанской области. Об этом сообщили в СУСК России по региону.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

По информации ведомства, днем 8 октября в одной из квартир произошла утечка бытового газа, который воспламенился. На месте происшествия работают следователи.

