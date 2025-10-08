Тюменцев признали виновными в организации незаконной миграции

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции в отношении 32-летнего мужчины и 28-летней женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что с июля 2023 года по май 2024 года обвиняемые, являясь одновременно руководителем и сотрудницей коммерческой организации, оказывающей иностранцам услуги по решению миграционных вопросов, и специалистами в структурном подразделении Центра языкового тестирования одного из федеральных университетов, обеспечивали иностранным гражданам, не владеющим в достаточной мере знаниями русского языка, истории и законов России, успешное прохождение Комплексного экзамена в Тюмени.

Для этого они вносили исправления в письменные ответы иностранцев на тесты, предоставляли им для заучивания ответы на вопросы устной части заданий.

По итогам экзамена, независимо от реальных результатов, иностранцам выдавались сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ по соответствующему уровню,что позволило им обратиться в органы внутренних дел и легализовать свое пребывание в России.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком на два года, виновной - в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года.