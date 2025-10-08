08 Октября 2025
Образование Омская область
Фото: омскийрайон.рф

Лучших педагогов Омского района поздравил глава муниципалитета Геннадий Долматов

Накануне в Сибирском районном доме культуры торжественно чествовали лучших педагогов Омского района - учителей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, ветеранов труда.

Глава района Геннадий Долматов подчеркнул, что достойный восхищения труд педагога всегда непростой, но очень важный и нужный.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

"Во все времена учитель был тем человеком, который формирует основы сознания подрастающего поколения, помогает детям раскрыть самые яркие и положительные черты характера, реализоваться в своих умениях и талантах. При этом время каждый раз подбрасывает педагогам новые вызовы. Оно наглядно демонстрирует всем нам, насколько значимым остается правильное воспитание новых поколений. Именно профессиональный учитель играет в этом ключевую роль. Сегодня наши ребята защищают основные ценности, отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции. Их любовь к своей Родине, верность Отечеству – во многом заслуга педагогов, сумевших донести до парней в свое время правильные мысли. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья и мирного, чистого неба над головой", - сказал в своем приветственном слове Геннадий Долматов.

В ходе мероприятия глава Омского района провел церемонию награждения.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Нагрудный знак «За верность профессии» и знак отличия «За наставничество" получили учителя начальных классов Горячеключевской и Богословской школ Надежда Андреевна Перменева и Татьяна Николаевна Савенок.

Также прошло чествование педагогов, удостоенных звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», и знаками «Отличник просвещения», почетными грамотами Министерства просвещения, дипломом Министерства образования региона за победу во всероссийском конкурсе.

Педагогов приветствовали также председатель районного Совета Юрий Тетянников, депутаты Законодательного собрания Омской области Игорь Колодежный, Дмитрий Голованов, Светлана Энверова.

Кроме того, на мероприятии были вручены Гранты Главы района – победителям муниципального конкурса самых творчески работающих педагогов.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Почетный работник общего образования Российской Федерации, Председатель Омской районной организации Общероссийского профсоюза образования Татьяна Данилова. награжденная Почетной грамотой главы Омского района, обратилась к коллегам с приветственным словом. Председатель Комитета по образованию Светлана Ролдугина поздравила коллег, которые делают первые шаги в профессии, и пожелала им профессиональных успехов.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Ярким завершением торжества стали выступления творческих коллективов районного дома культуры. .

