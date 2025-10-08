В Петербурге погиб архитектор Супоницкий

В Санкт-Петербурге погиб архитектор Александр Супоницкий. Началось расследование обстоятельств его смерти.

По данным Следственного комитета России, трагедия разыгралась 8 октября в доме на улице Кременчугская. Утром 73-летний горожанин вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил 49-летнего соседа, который из карабина выстрел в оппонента. После этого предполагаемый стрелок спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой.

Имя погибшего 73-летнего жителя Санкт-Петербурга следователи не называют, однако, по данным РИА Новости, это был известный архитектор Александр Супоницкий.