Владимир Мазур в ходе поездки в Саров договорился о совместной работе нижегородских и томских специалистов в развитии науки и технологий

Губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что в регионе продолжают реализовывать проекты, позволяющие развивать взаимодействие томских учёных с научными и промышленными партнёрами.

"Особое внимание – развитию атомной энергетики: соответствующие задачи ставит Президент Владимир Владимирович Путин в национальном проекте «Новые атомные и энергетические технологии» и решает проект «Прорыв», который реализуем с «Росатомом» у нас в Северске на площадке СХК", - сообщил в своем телеграмм-канале Владимир Мазур.

Так, глава Томской области в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область, в город Саров – одно из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) системы «Росатома» ознакомился с деятельностью Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики и Национального центра физики и математики (в его составе – Саровский филиал МГУ имени Ломоносова) под руководством бывшего президента Российской академии наук Александра Сергеева.

Томская делегация под руководством главы региона провела встречи с руководством, научными коллективами, выпускниками томских вузов, о которых услышали только положительные отзывы.

"Потенциал томской высшей школы и университетской науки представили мой заместитель Людмила Михайловна Огородова и и.о. ректора ТПУ Леонид Григорьевич Сухих. Саровские учёные заинтересовались разработками томских политехников, образовательными программами физико-технического факультета, который в этом году отметил 75-летие. Особый интерес вызвала подготовка кадров, профессиональная ориентация старшеклассников и как сделать так, чтобы молодой учёный или инженер попал в правильное профессиональное окружение", - отметил Владимир Мазур.

Губернатор также сообщил, что достигнуты договоренности совместно решать актуальные задачи. В авангарде этой работы будет Томский политехнический университет – опорный вуз «Росатома». При этом в общей деятельности предстоит участвовать и другим акторам «Большого университета Томска». В том числе, через участие в сетевых проектах и программах центров разработок «Росатома», развитие цифровых технологий отрасли.

Владимир Мазур в ходе рабочей поездки отметил, что Нижегородская область – одна из научно-технологических столиц госкорпорации, а Томская – один из её ведущих производственных центров.

"Развитие науки и технологий – общая задача в интересах учёных, инженеров и жителей регионов", - резюмировал губернатор Томской области.