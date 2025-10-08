08 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

"Атом" начал строительство нового жилого квартала на месте научно-исследовательского института во Втузгородке

В границах улиц Комсомольской – Комвузовской – Студенческой – Академической вместо снесенного Всероссийского научно-исследовательского института металлургической теплотехники появятся семь современных жилых домов и все объекты необходимой для комфортной жизни инфраструктуры. Первую очередь планируют ввести в эксплуатацию в 3 квартале 2028 года.

"ВНИИМТ останется здесь и займет коммерческие площади второго этажа, институт будет разрабатывать экологически чистые процессы для машиностроения в современных и комфортных помещениях, - комментирует руководитель проекта компании "Атомстройкомплекс" Николай Демин. – Этот проект уникален тем, что "Атом" возводит весь квартал целиком и сразу создает здесь полноценную жилую среду, чтобы люди не ходили мимо стройки. Также "Атом" благоустроит пешеходные зоны на улицах Студенческая, Комвузовская, Академическая и реконструирует лицей №130 – наш проектный институт уже занимается разработкой необходимой документации".

Новый квартал общей площадью 85 тыс. кв. м получил название "НИИ: Наука и искусство" за высокую концентрацию объектов науки и культуры в микрорайоне. Сегодня здесь находятся один из лучших в Екатеринбурге лицеев, Суворовское училище, корпуса Уральского федерального университета и юридической академии, а также центр культуры "Урал", где представлено огромное количество кружков и секций для детей и взрослых.

(2025)|Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

В новом комплексе представлен большой выбор площадей и планировочных решений со стандартной для домов "Атома" чистовой отделкой. Также будущие жильцы могут выбрать варианты с улучшенной отделкой или с отделкой "под чистовую", заказать меблировку от компании.

(2025)|Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

Для комфорта резидентов предусмотрены детская площадка с оборудованием, аналогов которому в нашем городе нет, благоустроенная зона для спокойного отдыха с аллеей, двухуровневый подземный паркинг со специальным антипыльным покрытием, на первых этажах разместятся продуктовые магазины, кофейни и офисы.

(2025)|Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

Новую жизнь в микрорайон вдохнет и лаконичный стиль архитектуры нового квартала: акцентные высотки в глубине двора и среднеэтажная застройка по периметру, уникальная кладка фактурного паттерна из керамического кирпича и ночная архитектурная подсветка.

(2025)|Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

Компания "Атомстройкомплекс" уже много лет активно занимается комплексным развитием территорий, обновляя городскую ткань и формируя на месте аварийных построек и частных секторов передовые кварталы, соответствующие требованиям современных горожан.

"Атомстройкомплекс" – крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе, стабильно занимающий̆ лидирующие позиции по объемам жилищного строительства. Единственная в регионе строительная компания полного цикла, "Атомстройкомплекс" имеет собственную производственную базу, парк строительной техники, подрядные мощности и проектный институт. В состав холдинга входит 12 заводов, которые полностью обеспечивают потребности застройщика. 

За 30 лет работы на рынке компания "Атомстройкомплекс" возвела более 200 жилых, коммерческих, социальных объектов, в том числе более 30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн кв. метров. 

"Атомстройкомплекс" – надёжный партнер Правительства Свердловской области в решении задач социального развития и реализации в Уральском регионе национальных проектов "Жилье и городская среда", "Образование", "Развитие здравоохранения", "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В портфеле компании порядка 20 объектов в рамках нацпроектов.

Теги: Атомстройокмплекс, Екатеринбург, Втузгородок, НИИ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

