В свердловских спецслужбах отрицают полное отключение мобильного интернета в регионе

08 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловских спецслужбах отрицают полное отключение мобильного интернета в регионе

В спецслужбах отрицают, что на Среднем Урале введено полное отключение мобильного интернета.

Сегодня, 8 октября, клиенты уральского сотового оператора "Мотив" столкнулись с массовым отключением мобильного интернета. В самой компании заявили, что ситуация не зависит от них, а причиной ограничения стала угроза беспилотной опасности.

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, информация о полном отключении мобильного интернета и связи на территории Свердловской области является недостоверной.

"В данный момент в регионе введены частичные ограничения на работу мобильного интернета у ряда операторов", - отмечает канал, не уточняя, о каких из них идет речь.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские власти объяснили сегодняшнюю массовую эвакуацию работников на предприятиях региона.

Теги: интернет, отключение, операторы, Свердловская область


