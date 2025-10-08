В свердловских спецслужбах отрицают полное отключение мобильного интернета в регионе

В спецслужбах отрицают, что на Среднем Урале введено полное отключение мобильного интернета.

Сегодня, 8 октября, клиенты уральского сотового оператора "Мотив" столкнулись с массовым отключением мобильного интернета. В самой компании заявили, что ситуация не зависит от них, а причиной ограничения стала угроза беспилотной опасности.

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, информация о полном отключении мобильного интернета и связи на территории Свердловской области является недостоверной.

"В данный момент в регионе введены частичные ограничения на работу мобильного интернета у ряда операторов", - отмечает канал, не уточняя, о каких из них идет речь.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские власти объяснили сегодняшнюю массовую эвакуацию работников на предприятиях региона.