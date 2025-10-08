"И без этого обойдемся": Вашингтон так и не ответил на предложение продлить условия ДСНВ

Импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, заявил заместитель главы МИДа РФ Сергей Рябков.

Дипломат сделал также еще несколько заявлений по поводу двусторонних отношений России и США. Так, по его словам, "никакого субстантинвого ответа от США на предложение России по ДСНВ пока не было". "Москва своим предложением протянула Вашингтону руку, но если США не интересно, то мы без этого обойдемся", - заявил Рябков. Он также добавил, что речи о продлении ДСНВ не идет.

Кроме того, стороны периодически контактируют по вопросу обмена заключенными. Но никакой конкретики заместитель министра не привел.

22 сентября Владимир Путин заявил, что Россия готова фактически еще на год продлить действие условий ДСНВ, если США поступят так же. Путин предложил США сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. "Россия готова в течение года после завершения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения", - заявил российский президент. Действие ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года. "Россия будет соблюдать ограничения ДСНВ, если аналогичные шаги сделают Соединенные Штаты", - добавил Путин.

Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил президент. "Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия", - отметил президент. "В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", - сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп не спешил с комментариями на эту тему, и только 5 октября на прямой вопрос журналистов ответил, что предложение Путина "звучит для него как хорошая идея". Никаких публичных дальнейших действий не последовало. Эксперты отмечают, что администрация США не горит желанием продлевать действие условий ДСНВ, но публичные слова российского президента вынудили Трампа "сохранять лицо", чтобы не предстать разжигателем войны.

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3) в феврале 2023 года. О намерении приостановить ДСНВ президент России заявил тогда же - во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что США пункты договора не выполняют, но требуют их исполнения от РФ. Также Путина не устраивает, что другие участники блока НАТО с ядреным оружием – Франция и Великобритания – не участвуют в договоре.

При этом МИД и Минобороны заверили, что Россия на добровольной основе продолжит выполнять ряд требований ДСНВ. Например, не будет увеличивать число боеголовок (в сроки, предусмотренные договором) и будет информировать США о пусках ракет и испытаниях.

Госдума и Совет Федерации в один день и единогласно одобрили приостановку действия ДСНВ. В тексте закона говорится, что для простановки требуется согласие парламента, для возобновления действия документа – только воля президента.

С тех пор Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить ядерный арсенал. В МИД ответили, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.

Также Россия объявила, что разместит свои ядерные силы в Белоруссии.