"И без этого обойдемся": Вашингтон так и не ответил на предложение продлить условия ДСНВ

08 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

"И без этого обойдемся": Вашингтон так и не ответил на предложение продлить условия ДСНВ

Импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, заявил заместитель главы МИДа РФ Сергей Рябков.

Дипломат сделал также еще несколько заявлений по поводу двусторонних отношений России и США. Так, по его словам, "никакого субстантинвого ответа от США на предложение России по ДСНВ пока не было". "Москва своим предложением протянула Вашингтону руку, но если США не интересно, то мы без этого обойдемся", - заявил Рябков. Он также добавил, что речи о продлении ДСНВ не идет.

Кроме того, стороны периодически контактируют по вопросу обмена заключенными. Но никакой конкретики заместитель министра не привел.

22 сентября Владимир Путин заявил, что Россия готова фактически еще на год продлить действие условий ДСНВ, если США поступят так же. Путин предложил США сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. "Россия готова в течение года после завершения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения", - заявил российский президент. Действие ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года. "Россия будет соблюдать ограничения ДСНВ, если аналогичные шаги сделают Соединенные Штаты", - добавил Путин.

Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил президент. "Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия", - отметил президент. "В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", - сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп не спешил с комментариями на эту тему, и только 5 октября на прямой вопрос журналистов ответил, что предложение Путина "звучит для него как хорошая идея". Никаких публичных дальнейших действий не последовало. Эксперты отмечают, что администрация США не горит желанием продлевать действие условий ДСНВ, но публичные слова российского президента вынудили Трампа "сохранять лицо", чтобы не предстать разжигателем войны.

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3) в феврале 2023 года. О намерении приостановить ДСНВ президент России заявил тогда же - во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что США пункты договора не выполняют, но требуют их исполнения от РФ. Также Путина не устраивает, что другие участники блока НАТО с ядреным оружием – Франция и Великобритания – не участвуют в договоре.

При этом МИД и Минобороны заверили, что Россия на добровольной основе продолжит выполнять ряд требований ДСНВ. Например, не будет увеличивать число боеголовок (в сроки, предусмотренные договором) и будет информировать США о пусках ракет и испытаниях.

Госдума и Совет Федерации в один день и единогласно одобрили приостановку действия ДСНВ. В тексте закона говорится, что для простановки требуется согласие парламента, для возобновления действия документа – только воля президента.

С тех пор Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить ядерный арсенал. В МИД ответили, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.

Также Россия объявила, что разместит свои ядерные силы в Белоруссии.

Теги: дснв, сша, дональд трамп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети