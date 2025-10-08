В Красноярске подростку вменили приверженность "Азову"*

17-летнему подростку из Красноярска вменили участие в работе запрещённой террористической организации.

По версии следствия, подросток был сторонником "Азова"*. В апреле 2024 г. он познакомился с её членом, вступил в её ряды ради борьбы против действующего в России политического режима. Подозреваемый сообщил о своей готовности участвовать в работе одноимённого батальона и размещать где-либо его символику и атрибуты.

В апреле – августе 2025 г. подросток фигурант передавал сведения о штабе волонтёрского отряда, который осуществляет сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, в том числе о местонахождении штаба. Также парень "слил" личные данные своего родственника – бойца армии России, находящегося в зоне боевых действий. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте, сообщает СКР.

* запрещённая в России террористическая организация