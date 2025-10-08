На улицах Екатеринбурга появились первые семиметровые остановки
Первые семиметровые остановки появились в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
Специалисты уже возвели первые два навеса на остановках "Железнодорожный вокзал" (Челюскинцев, 106) и "Таганский ряд" (на пересечении улиц Технической и Халтурина). По данным мэрии, всего до 1 ноября на улицах города установят 10 таких комплексов.
Также конструкции появятся на следующих остановках:
- "Парк Хаус", Сулимова, 50
- "Димитрова", Димитрова, 2/1
- "Авиационная", Белинского, 163
- "Оперный театр", Ленина, 48
- "Компрессорный микрорайон", Латвийская, 53
- "Химмаш", Инженерная, 73
- "Инженера Алиева", Караванная, 11
- "Волгоградская", Белореченская, 36/1.
В администрации добавили, что эти остановочные пункты выбраны не случайно, так как через них проходит интенсивный пассажиропоток. Увеличенная длина навесов позволяет вместить больше ожидающих людей. Все комплексы оборудованы освещением и электронным табло с информацией о прибытии транспорта.
