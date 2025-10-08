На улицах Екатеринбурга появились первые семиметровые остановки

Первые семиметровые остановки появились в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты уже возвели первые два навеса на остановках "Железнодорожный вокзал" (Челюскинцев, 106) и "Таганский ряд" (на пересечении улиц Технической и Халтурина). По данным мэрии, всего до 1 ноября на улицах города установят 10 таких комплексов.

Также конструкции появятся на следующих остановках:

"Парк Хаус", Сулимова, 50

"Димитрова", Димитрова, 2/1

"Авиационная", Белинского, 163

"Оперный театр", Ленина, 48

"Компрессорный микрорайон", Латвийская, 53

"Химмаш", Инженерная, 73

"Инженера Алиева", Караванная, 11

"Волгоградская", Белореченская, 36/1.

В администрации добавили, что эти остановочные пункты выбраны не случайно, так как через них проходит интенсивный пассажиропоток. Увеличенная длина навесов позволяет вместить больше ожидающих людей. Все комплексы оборудованы освещением и электронным табло с информацией о прибытии транспорта.

