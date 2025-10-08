Baza: На сайте электронных ПТС произошел масштабный сбой

На сайте электронных ПТС произошел масштабный сбой, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в результате оформленные после 18 сентября документы внезапно аннулировались. Из-за этого запись на регистрацию авто приходится отменять.

Отмечается, что на проблемы и неполадки жалуются автовладельцы по всей стране. Кроме того, наблюдаются сбои в определении геолокации, часть пользователей не может зайти на сайт.

Источники из автомобильной отрасли считают, что причиной сбоя могло стать ожидаемое повышения утильсбора, так как люди массово стали заказывать машины из-за рубежа, чтобы успеть оформить их по льготному прайсу. Это привело к росту нагрузки на базы данных.

Ранее сообщалось, что предстоящее увеличение утильсбора подстегнуло продажи автомобилей. Продажи новых легковых машин с 22 по 28 сентября выросли на 21% по сравнению с предыдущей неделей (32 тыс. 287 штук).

Также сообщалось, что в России введение новых правил расчета утилизационного сбора приведет к дальнейшему старению отечественного автопарка. Потенциальный покупатель, который рассматривал относительно свежую иномарку возрастом 3–5 лет, столкнется с тем, что ее цена "взлетит до небес" из-за нового сбора. Это вынудит автомобилистов переориентироваться на старые автомобили, уже находящиеся на территории России.