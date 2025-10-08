Клиенты уральского оператора "Мотив" остались без мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА

Клиенты уральского сотового оператора "Мотив" в среду, 8 октября, столкнулись с массовым отключением мобильного интернета. В самой компании уверяют, что ситуация не зависит от них.

На отсутствие интернета в телефонах стали жаловаться жители Екатеринбурга. С утра мобильный интернет работал как обычно, но затем внезапно исчез. При этом сайт "Мотива" в данный момент недоступен, а в сообществе оператора в соцсети "ВКонтакте" уже десятки гневных комментариев от пользователей.

"Наша сеть работает стабильно. Ограничения на работу интернета возникли по причинам, которые не зависят от оператора связи", - прокомментировали ситуацию в "Мотиве", не уточнив, что это за причины.

Коммерсантъ-Урал добавляет, что причиной ограничения стала угроза беспилотной опасности.

""Мотив" выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений", - приводит издание сообщение пресс-службы "Мотива"

О том, что в Свердловской области для усиления безопасности стали замедлять мобильный интернет, стало известно еще в июле. У "Мотива", например, его выключали по ночам, но днем он работал, пусть иногда и на невысокой скорости. А накануне жителям Свердловской области рассказали, что делать при появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона.