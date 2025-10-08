СМИ: Территория ХМАО может оказаться под ударом украинских БПЛА

Территория ХМАО может оказаться под ударом украинских БПЛА, сообщает Муксун.fm со ссылкой на основателя учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондента Российской инженерной академии Максима Кондратьева.

Он предположил, что дроны могли быть запущены с Украины, но сделали дозаправку в России.

"Возможно, украинские беспилотные летательные аппараты могут быть запущены с территории Украины. Однако из-за большого расстояния дроны могут приземлиться где-то на территории Российской Федерации, чтобы совершить дозаправку. После этого беспилотники могут вновь взлететь и продолжить свой полет в направлении цели", — приводит издание его слова.

Еще одной версией является то, что украинские беспилотники могли незаконно ввезти на территорию России и где-нибудь подпольно собрать, а после доставить практически до цели на фуре.

"Думаю, что возможен вариант, когда эти дроны могут стартовать из фур где-то на российской территории. Детали беспилотников могут быть завезены в Россию, затем в гараже, подвале или еще где-то их соберут из этих запчастей и загрузят в фуры. После этого на небольшом расстоянии от объекта, скажем, на удалении нескольких километров или десятков километров, их запустят", - предположил эксперт.

По данным издания, в Югре готовы 60% защитных сооружений гражданской обороны.

Напомним, вечером, 6 октября три БПЛА были обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино Тюмени.На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Обошлось без пострадавших, взрывов и горения. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.