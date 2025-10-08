СК отказал в аресте активов Агаларовых по теракту о теракте в "Крокусе"

Следствие отказало защите потерпевших по делу о теракте в "Крокус сити холле" в требовании арестовать активы владельцев концертного зала Араза и Эмина Агаларовых. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов.

В документе говорится, что назначены ряд комплексных судебных экспертиз, по результатам которых будет дана "юридическая оценка действиям лиц, проверяемых на причастность, а также решен вопрос о применении обеспечительных мер".

Ранее потерпевшие по делу о теракте в "Крокус сити холле" попросили наложить арест на активы бизнесмена Араза Агаларова в качестве обеспечительной меры.

Защита потерпевших считает, что Араз Агаларов и его сын Эмин – владельцы "Крокус сити холла" – могут быть привлечены по этому делу в рамках ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц).

По словам Трунова, охрану в концертном зале обеспечивало ЧОП "Крокус профи", а за обслуживание пожарных систем, охранных систем, открытие эвакуационных выходов и т.д. отвечало непосредственно АО "Крокус".