08 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

СК отказал в аресте активов Агаларовых по теракту о теракте в "Крокусе"

Следствие отказало защите потерпевших по делу о теракте в "Крокус сити холле" в требовании арестовать активы владельцев концертного зала Араза и Эмина Агаларовых. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов.

В документе говорится, что назначены ряд комплексных судебных экспертиз, по результатам которых будет дана "юридическая оценка действиям лиц, проверяемых на причастность, а также решен вопрос о применении обеспечительных мер".

Ранее потерпевшие по делу о теракте в "Крокус сити холле" попросили наложить арест на активы бизнесмена Араза Агаларова в качестве обеспечительной меры.

Защита потерпевших считает, что Араз Агаларов и его сын Эмин – владельцы "Крокус сити холла" – могут быть привлечены по этому делу в рамках ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц).

По словам Трунова, охрану в концертном зале обеспечивало ЧОП "Крокус профи", а за обслуживание пожарных систем, охранных систем, открытие эвакуационных выходов и т.д. отвечало непосредственно АО "Крокус".

Теги: крокус, агаларовы, теракт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.09.2025 09:16 Мск Потерпевшие: Во время теракта в "Крокусе" боевики говорили на арабском языке
Ранее 23.09.2025 08:46 Мск Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" просят арестовать активы Агаларовых
Ранее 11.09.2025 08:36 Мск Фигуранты дела "Крокуса" не смогут выплатить деньги по искам потерпевших
Ранее 04.08.2025 15:35 Мск Почти половина соучастников исполнителей теракта в "Крокусе" частично признали вину
Ранее 04.08.2025 13:37 Мск Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" согласились на закрытие процесса
Ранее 04.08.2025 10:52 Мск В Москве начинается суд по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
Ранее 03.08.2025 10:48 Мск Больше половины жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибли в результате пожара в концертном зале
Ранее 01.08.2025 09:34 Мск Брата одного из исполнителей теракта в "Крокусе" объявили в розыск

