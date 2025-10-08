На территории предприятия в Ростовской области после атаки ВСУ начался пожар

В Ростовской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание травы на территории предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, ночью силы ПВО перехватили БПЛА в Каменском и Сальском районах.

"На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы", - написал Слюсарь в телеграм-канале. Пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Пострадавших нет.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА. 28 из них сбили над Белгородской областью, 11 БПЛА - над Воронежской, 6 БПЛА - над Ростовской, по 2 БПЛА перехватили над Брянской и Курской областями и по одному БПЛА - над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.