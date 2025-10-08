В России рынок каршеринга вырос на 16%

За восемь месяцев 2025 г. различные сервисы каршеринга заработали на 16% больше, чем за такой же период 2024 г., – 46,76 млрд руб.

В Москве автолюбители за этот период потратили 45,5 млрд руб., что на 17% больше год к году, в Подмосковье — 107,5 млн руб. (на 6% больше). Схожая динамика наблюдается на всем рынке аренды автомобилей. Ёмкость отрасли в целом выросла на 16% год к году, до 59 млрд руб., пишет "Ъ".

С 1 сентября в Москве можно взять в аренду каршеринговый автомобиль только по верификации на mos.ru – столичном аналоге портала Госуслуг. В столице ежедневно совершается около 150 тыс. поездок на каршеринговых машинах. Верификация через Mos ID вводится для того, чтобы сделать сервис ещё безопаснее, заявил мэр города Сергей Собянин, добавив, что Москва является мировым лидером по числу автомобилей в каршеринге.

"Проверка пользователей каршеринга позволит нам в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП", - пояснил мэр.