В Прикамье женщина, спустив деньги в букмекерских конторах, убила пенсионерку

В Перми следователями СК России завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в разбое и убийстве пожилой женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета Пермского края. 36-летняя пермячка обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое с применением насилия, опасного для жизни.

По данным следствия, в марте 2025 года обвиняемая и ее супруг растратили более 1 миллиона рублей, делая ставки в букмекерских конторах, а также имели долги перед кредитными организациями. Испытывая финансовые трудности, женщина решила совершить разбойное нападение на одинокую пенсионерку 1954 года рождения, проживавшую в Орджоникидзевском районе Перми.

Злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине, представившись сотрудником коммунальных служб. 17 марта 2025 года, взяв с собой молоток, она снова пришла к пенсионерке. Убедившись, что та дома одна, обвиняемая потребовала деньги и ценные вещи, а после отказа нанесла пожилой женщине множественные удары молотком по голове и телу, от которых потерпевшая скончалась на месте.

Обыскав квартиру и не найдя денег или ценностей, преступница скрылась. Оперативникам ГУ МВД по Пермскому краю удалось выйти на след подозреваемой по приметам, которые запомнили соседи. При обыске в квартире обвиняемой были обнаружены вещественные доказательства, в том числе молоток и одежда со следами крови потерпевшей.

На период следствия обвиняемая находилась под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.