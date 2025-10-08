СМИ: Поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы

Возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы, сообщает газета Telegraph.

Издание при этом утверждает, что Вашингтон якобы может отправить Киеву данный вид вооружения без разрешения на его использование с целью повлиять на Москву в вопросе переговоров. Так или иначе, быстро передать эти ракеты ВСУ невозможно, пишет РИА Новости со ссылкой на материал газеты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже "почти принял решение" о поставках Tomahawk Киеву. Окончательно он решит этот вопрос после того, как узнает, как Украина намерена использовать это оружие.

Военные эксперты не уверены, что ВСУ вообще смогут использовать эти ракеты, даже если их передадут. Они могут запускаться тремя способами: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной армией США. Украина не обладает ни одним из перечисленных видов вооружения и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшем будущем.