Жительнице Екатеринбурга позвонили 127 раз за неделю из-за долга по кредиту

В Екатеринбурге финансовая организация оштрафована за слишком частые звонки должнице.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, с заявлением в службу судебных приставов обратилась жительница уральской столицы. Между ней и финансовой организацией был заключен договор потребительского кредита, по которому возникла задолженность.

Как оказалось, чтобы повлиять на выплаты, представители организации позвонили должнице 127 раз за одну неделю, тем самым нарушив федеральный закон. По итогам проверки организации назначили штраф в 200 тысяч рублей, который уже выплачен.

Как напомнили в службе судебных приставов, при взаимодействии с должником количество телефонных звонков должно быть не более одного раза в сутки, не более двух в неделю, не более восьми в месяц.

Напомним, недавно жительнице Екатеринбурга позвонили из банка 168 раз с требованием вернуть долг. За это банк заплатил 100 тысяч рублей.