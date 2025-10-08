08 Октября 2025
Фото: Накануне.RU

Каждая вторая кибератака на российский бизнес приводит к утечке данных

В России каждая вторая кибератака на отечественные компании завершается утечкой данных.
По данным Positive Technologies, доля таких инцидентов за год увеличилась с 44% случаев до 56%. Чаще всего хакеры похищают служебные документы, содержащие коммерческую тайну (в 30% случаев), учетные записи пользователей и доступ к корпоративным сервисам (24%), а также персональные данные клиентов и сотрудников (17%).

Украденная информация оперативно попадает на теневые площадки, форумы и специализированные ресурсы, где ею обмениваются или торгуют. Более половины публикаций об утечках связаны с бесплатной раздачей баз данных с целью нанести ущерб конкретной организации.

Еще 27% объявлений касаются продажи информации, однако в 81% случаев стоимость таких баз не превышает $1 тыс. Большинство предложений на подпольных рынках касается небольших объемов данных — до 100 тыс. записей.

По словам экспертов, в 2026 году увеличатся случаи шантажа с утечками, так как с мая 2025 года выросли штрафы для компаний за нарушения в сфере персональных данных, и теперь они будут опасаться того, что данные их клиентов могут оказаться у злоумышленников, сообщают "Известия".

Недавно мир столкнулся с одной из самых масштабных утечек данных в истории — в открытый доступ попали 16 миллиардов учетных записей, включая логины и пароли от соцсетей и глобальных сервисов. Утекли, в том числе, 455 миллионов записей российских пользователей.

Теги: кибератака, бизнес, персональныеданные, хакеры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

