В Европарламенте допустили принятие очередного пакета санкций 22-23 октября

19-й пакет ограничительных мер в отношении Москвы будет обсужден или принят на саммите Евросоюза 22–23 октября.

Как заявил евродепутат Томаш Здеховский, это произойдет с большей долей вероятности, если к этому времени между странами-членами ЕС будет достигнута политическая договоренность. По его словам, в Европейском парламенте существует серьезная поддержка ужесточения мер в отношении дипломатической деятельности России в ЕС.

Парламентарий указал, что ограничения на передвижения российских дипломатов в странах Шенгена будут способствовать повышению внутренней безопасности Европы. Он обосновал это тем, что в последние годы российские дипломатические миссии якобы использовались для шпионажа и дезинформационных операций, сообщают "Известия".

Евродепутат Иван Давид заявил, что задержка в принятии очередного пакета санкций связана с отказом от энергоресурсов из России. "Поставки энергоресурсов из России нельзя так быстро прекратить. Представители некоторых стран тормозят этот процесс", — указал он.

Ранее стало известно, что ЕС не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что переговоры в ЕС по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются.