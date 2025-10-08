В Москве появился бизнес по обустройству апартаментов в подвалах

В Москве развивается рынок "подвальных апартаментов".

Так, комнаты площадью в 10-20 кв. м, как правило, без окон, продаются от 3–4 млн руб. Но такими объектами, как правило, стоят криминальные схемы. Например, сразу по двум адресам в центре Москвы на улице Донской бизнесмены стали собственниками подвалов жилых домов и провели там перепланировку и ремонт. В одном случае помещение сдается в аренду под магазин, во втором - сделали апартаменты.

Жителей дома по ул. Донская, 24 возмутила подделка протокола общего собрания собственников. Как заявил председатель совета дома Алексей Тихомиров, о существовании этого документа они узнали в результате обращения в Мосжилинспекцию. Из протокола следовало, что жильцы дома якобы дали согласие на перепланировку подвала и вырубание в окне цокольного этажа двери с крыльцом и лестницей.

Согласно Жилищному кодексу России (ст. 36), подвалы относятся к общедомовому имуществу и не могут быть перепланированы или проданы без согласия всех собственников дома, сообщают "Известия".