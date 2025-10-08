08 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Интернет-ретейлеры просят изменить условия конкуренции с торговыми сетями

Ассоциация компаний интернет-торговли АКИТ (объединяет крупнейших онлайн-ретейлеров, маркетплейсы и сервисы доставки, такие как Ozon, Wildberries, "Купер", "Яндекс Маркет" и т.д.) пожаловалась на неравные условия конкуренции между онлайн- и офлайн-каналами продаж товаров в России.

Об этом говорится в письме в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина. Интернет-ретейлеры предлагают ряд поправок в сфере регулирования конкуренции в розничной торговле.

По данным АКИТ, многие подходы к регулированию рынка в законодательстве были приняты еще тогда, когда интернет-торговля практически отсутствовала, а значит они устарели. Например, принятый в 2009 году закон о торговле ограничивает 25%-ную долю продаж (в деньгах) продуктов питания одной сетью в одном регионе — если этот объем превышен, сеть больше не может покупать или арендовать недвижимость в этом регионе. При этом речь идет именно об офлайн-продажах, в то время как онлайн-каналы, по которым реализуются продукты, в расчет не берутся.

Ассоциация предлагает изменить правила расчета доли и учитывать, в том числе онлайн-продажи. Отмечается, что необходимо рассматривать все каналы реализации товаров как "единое конкурентное пространство".

Онлайн-ретейлеры считают, что пересмотр подсчета доли с учетом оборота онлайн-рынка и рынка общественного питания позволит торговым сетям эффективнее распределять ресурсы между регионами, направляя инвестиции туда, где существует наибольший потенциал роста и потребность в современной торговой инфраструктуре, в том числе позволит развивать торговлю в регионах Арктики, Дальнего Востока, Сибири.

Также  АКИТ предлагает ввести использование Единой биометрической системы для идентификации покупателей при продаже товаров с возрастными ограничениями онлайн и  снять запрет на заключение посреднических договоров между поставщиками и торговыми сетями для продаж через цифровую платформу, которая входит в одну группу компаний с ретейлером, сообщает Forbes.

Теги: маркетплейсы, торговля, торговые сети


