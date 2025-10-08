ЕС может ввести санкции против трех компаний из-за "фальшивых флагов"

Европейский союз может ввести ограничительные меры в отношении трех компаний, которые предоставили "фальшивые флаги" находящимся под санкциями нефтяным танкерам "теневого флота" России.

По данным Bloomberg, фирмы выдали флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена как минимум восьми судам. При этом ни одна из трех территорий не числится в так называемом Парижском реестре официальных флагов. Это говорит об отсутствии у них права предоставлять подобные услуги. В мае Нидерланды предупредили Международную морскую организацию, что от имени Синт-Мартена распространяются "фальшивые сертификаты", напоминает агентство.

Санкции в отношении трех компаний, названия которых не раскрываются, могут войти 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. В него также входят ограничения в отношении еще 120 судов. Общее количество танкеров под ограничениями достигнет 560, и рестрикции против нескольких компаний из третьих стран, помогающих в перевозке российских энергоресурсов.

Некоторые европейские страны усилили проверки судов, которые проходят через их воды. Франция на прошлой неделе остановила и начала расследование в отношении танкера, который не смог предоставить документы, подтверждающие его национальную принадлежность.

В Кремле накануне заявили, что будут отвечать на задержание танкеров с российской нефтью. "Мы, конечно же, будем принимать меры. Дело в том, что [французский] президент Макрон говорит: "Давайте затруднять передвижение российской нефти". А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные все маршруты транспортировки? А если это - не российская нефть. А если это нефть другого происхождения? Вы что, готовы взбудоражить весь нефтяной рынок?" - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что эти действия приведут к непредсказуемым последствиям для мировых энергетических рынков.