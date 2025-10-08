ЦБ добавил в список системно значимых кредитных организаций банк "Дом.РФ"

Центробанк России пересмотрел список системно значимых кредитных организаций.

Из перечня исключены "ФК Открытие" и "Росбанк". В список добавили "Дом.РФ", говорится в релизе регулятора. Всего значатся 12 финансовых организаций, помимо банка "Дом.РФ" это "Юникредит Банк", "Газпромбанк", "Совкомбанк", ВТБ, "Альфа-банк", "Сбербанк", "Московский кредитный банк", "Т-Банк", ПСБ, "Райффайзенбанк" и "Россельхозбанк".

В список попадают банки, на долю которых приходится около 80% совокупных активов отечественного банковского сектора.

Банк "Дом.РФ" — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства.

Ранее Центральный Банк России решил публиковать дважды в год (ранее – один раз в год) ренкинг банков по "относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг". Другими словами, антирейтинг банков по числу жалоб.