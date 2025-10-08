В Астраханском онкодиспансере установлено оборудование, позволяющее проводить молекулярно-генетические исследования

Ранее биоматериал для таких анализов отправляли в федеральные центры Санкт-Петербурга, а ожидание результатов занимало от трёх недель, что критически отодвигало назначение терапии. Теперь исследование мутаций по крови выполняется в Астраханской области, что значительно ускоряет начало лечения, сообщает минздрав Астраханской области.

За 8 месяцев 2025 года выполнено свыше 200 анализов. Результаты позволяют выявить причину развития патологий и тактику лечения при раке молочной железы, яичников, лёгкого и других локализаций. Обследования проводятся по ОМС, оборудование получено в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госпрограммы «Развитие здравоохранения Астраханской области».

«Сегодня ключевой шаг в лечении рака – это молекулярно-генетическое исследование. Без него мы не назначаем химиотерапию. Этот анализ показывает, есть ли в опухоли конкретная «мишень» – мутация, на которую можно прицельно подействовать таргетным препаратом. Это позволяет нам бороться с болезнью максимально точно и эффективно, особенно при агрессивных формах рака», – отметила заместитель главного врача онкодиспансера, врач-онколог высшей квалификационной категории Карина Тумасян.

Анализ на мутации в генах BRCA1, BRCA2 и EGFR — это высокотехнологичное исследование, выполняемое методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) из образца крови пациента. Когда в одном из генов возникает мутация, клетка теряет способность эффективно исправлять повреждения своей ДНК, что может запустить процесс злокачественной трансформации.

«Пилотный проект подтвердил свою эффективность, и мы уже видим реальные результаты – сроки назначения терапии сократились. Но мы продолжаем наращивать объёмы исследований, это соответствует целям федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Мы создаём в регионе современную диагностическую базу, чтобы каждый пациент мог получить своевременную и высокотехнологичную помощь», – подчеркнула главный врач Астраханского онкодиспансера Лиана Нежинская.

Борьба с онкологическими заболеваниями – стратегическая государственная задача, отраженная в утверждённой Президентом Национальной стратегии на период до 2030 года. Это приоритетное направление, контролируемое правительствами РФ и Астраханской области. В регионе выявление онкозаболеваний на ранних стадиях достигло 58% с начала 2025 года, а снижение смертности составило более 15% за 16 лет. Эти цифры демонстрируют эффективность реализуемых государственных программ.