В Астраханском онкодиспансере установлено оборудование, позволяющее проводить молекулярно-генетические исследования

07 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Здравоохранение Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханском онкодиспансере установлено оборудование, позволяющее проводить молекулярно-генетические исследования

Ранее биоматериал для таких анализов отправляли в федеральные центры Санкт-Петербурга, а ожидание результатов занимало от трёх недель, что критически отодвигало назначение терапии. Теперь исследование мутаций по крови выполняется в Астраханской области, что значительно ускоряет начало лечения, сообщает минздрав Астраханской области.

За 8 месяцев 2025 года выполнено свыше 200 анализов. Результаты позволяют выявить причину развития патологий и тактику лечения при раке молочной железы, яичников, лёгкого и других локализаций. Обследования проводятся по ОМС, оборудование получено в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госпрограммы «Развитие здравоохранения Астраханской области».

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Сегодня ключевой шаг в лечении рака – это молекулярно-генетическое исследование. Без него мы не назначаем химиотерапию. Этот анализ показывает, есть ли в опухоли конкретная «мишень» – мутация, на которую можно прицельно подействовать таргетным препаратом. Это позволяет нам бороться с болезнью максимально точно и эффективно, особенно при агрессивных формах рака», – отметила заместитель главного врача онкодиспансера, врач-онколог высшей квалификационной категории Карина Тумасян.

Анализ на мутации в генах BRCA1, BRCA2 и EGFR — это высокотехнологичное исследование, выполняемое методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) из образца крови пациента. Когда в одном из генов возникает мутация, клетка теряет способность эффективно исправлять повреждения своей ДНК, что может запустить процесс злокачественной трансформации.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Пилотный проект подтвердил свою эффективность, и мы уже видим реальные результаты – сроки назначения терапии сократились. Но мы продолжаем наращивать объёмы исследований, это соответствует целям федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Мы создаём в регионе современную диагностическую базу, чтобы каждый пациент мог получить своевременную и высокотехнологичную помощь», – подчеркнула главный врач Астраханского онкодиспансера Лиана Нежинская.

Борьба с онкологическими заболеваниями – стратегическая государственная задача, отраженная в утверждённой Президентом Национальной стратегии на период до 2030 года. Это приоритетное направление, контролируемое правительствами РФ и Астраханской области. В регионе выявление онкозаболеваний на ранних стадиях достигло 58% с начала 2025 года, а снижение смертности составило более 15% за 16 лет. Эти цифры демонстрируют эффективность реализуемых государственных программ.

Теги: медицинское оборудование, онкодиспансер, онкологические заболевания


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети