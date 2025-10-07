Александр Авдеев в ходе рабочего визита оценил развитие и благоустройство Петушинского муниципального округа

Губернатор Александр Авдеев посетил с рабочим визитом Петушинский муниципальный округ. В июне этого года был принят областной закон, в соответствии с которым Петушинский район трансформировался в два муниципальных образования – Петушинский муниципальный округ и городской округ Покров.

Сегодня, 7 октября, совместно с временно исполняющим полномочия главы Петушинского МО Алексеем Копытовым и председателем совета народных депутатов Еленой Володиной Губернатор осмотрел ряд социально важных объектов округа.

Первой точкой визита была стройплощадка спортивного комплекса в Костерёво рядом с школой №2. Спорткомплекс будет местом не только для занятия в секциях, но и площадкой проведения соревнований по игровым видам спорта, а также уроков физкультуры для местных школьников.

По словам Алексея Копытова, жители ждут появления нового спортобъекта, так как он позволит осуществлять занятия физической культурой кргулогодично.

На данный момент подрядчик сформировал площадку под котлован, осуществил корректировку маршрута прохождения кабельных линий, установил видеонаблюдение. Объект планируют построить за год.

Александр Авдеев поручил профильным региональным министерствам совместно с местными властями держать ход работ на объекте под постоянным контролем.

«Наша задача – контролировать подрядчика, чтобы он свои обязательства выполнил и не отставал от графика. В течение октября он обязался ускориться. Будем и дальше развивать спортивную инфраструктуру этой территории», – отметил губернатор.

В Петушках глава региона позитивно оценил креативный подход к благоустройству центральной улицы им. Маяковского. Здесь на средства областного гранта формируют арт-тропу. Районная администрация успешно защитила этот проект в региональном Министерстве предпринимательства и туризма и получила финансовую поддержку в размере 5 млн рублей. Протяжённость маршрута составит 330 метров. В общественной локации уже уложена тротуарная плитка, установлены фонари, лавочки и арт-объекты, на фасадах домов нанесены тематические муралы, посвящённые знаковым местам городов «Золотого кольца» и Владимирской области, рядом устроена парковка.

В ходе живого общения с местными жителями глава региона услышал позитивные отклики по региональной программе «Благодвор».

В частности, люди оценили проведенный ремонт двора дома №23 на центральной улице города. Специалисты провели асфальтирование придомовой территории площадью более 2,2 тысяч кв. м, обустроили тротуар, оформили парковочную зону, дворовой проезд, зону отдыха. Проведено современное освещение, установлены новые опоры со светодиодными фонарями, появились удобные лавочки и урны, высажены липы.

«В этом году делаем в Петушках три двора, в следующем планируем привести в порядок тоже не менее трёх дворов, устроить несколько детских и спортивных площадок – об этом попросили сами жители. Для Петушков, как и для Покрова, разработана отдельная программа благоустройства», – резюмировал Александр Авдеев.