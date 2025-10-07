Алексей Текслер поздравил педагогов СПО с юбилеем: Вы способствуете укреплению и росту потенциала развития Челябинской области

Поздравления всем работникам средних профессиональных учебных заведений с 85-летием системы среднего профессионального образования (СПО) сегодня прозвучали из уст губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

На торжественном приеме, посвященном этой знаменательной дате, губернатор Алексей Текслер поздравил педагогов, мастеров производственного обучения, руководителей колледжей и техникумов и отметил их масштабный вклад в развитие кадрового потенциала региона.

«Рад приветствовать лучших сотрудников системы среднего профессионального образования и поздравить всех вас с юбилеем. Это прекрасный повод сказать добрые слова в адрес людей, которые, став профессионалами в своем деле, помогают в этом молодой смене. И вспомнить о предшественниках, особенно о тех, кто обучал и воспитывал молодую смену в годы Великой Отечественной войны», - сказал в приветственном слове глава Южного Урала.

Он особо подчеркнул, что СПО Челябинской области и сегодня ориентирована на потребности рынка труда региона, активно помогает решать социально-экономические задачи, осуществляя подготовку кадров.

«Выполняя достойный и почетный труд подготовки кадров, вы способствуете укреплению и росту потенциала развития Челябинской области. Многие наши предприятия и организации нуждаются в квалифицированных кадрах», - отметил губернатор.

Современная система среднего профессионального образования региона обучает более 70% выпускников девятых классов школ, всего сейчас проходят подготовку в СПО Челябинской области свыше 100 тысяч студентов.

Алексей Текслер акцентировал внимание на востребованности профессий рабочих и специалистов в регионе. И подчеркнул, что сейчас выпускники колледжей и техникумов обладают компетенциями, которыми ранее обладали только инженеры.

Глава региона также напомнил, что в Челябинской области продолжается реализация федерального проекта «Профессионалитет», который укрепляет связь образования и производства.

Так, в новом учебном году 17 образовательно-производственных центров приняли 20 тысяч студентов, а в следующем году планируется открытие еще 5 кластеров. Первые выпускники проекта, более 2 тысячи человек, уже успешно трудятся на предприятиях области, в том числе оборонной промышленности.

В целом, в Челябинской области уровень трудоустройства выпускников средних профессиональных учебных заведений, включая прохождение службы в рядах Вооруженных Сил, составляет более 95% и является одним из самых высоких в России.

« Мы стараемся, чтобы в техникумах и колледжах нашей области были достойные условия для профессионального образования, но не менее важно поддерживать у молодёжи интерес к творчеству, науке, спорту, общественной деятельности», - резюмировал Алексей Текслер.

Стоит напомнить, что перед началом нового учебного года министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочего визита в Челябинскую область высоко оценил темпы развития образования в регионе и поблагодарил Алексея Текслера за пристальное внимание к этой сфере.

«Челябинская область выполняет все задачи в установленные сроки. Регион активно участвует в программе капитального ремонта, в которую по поручению Президента РФ с этого года вошли колледжи и детские сады. Отдельно мы готовы поддержать создание кластера по педагогическому образованию в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Здесь созданы прекрасные условия для подготовки будущих учителей», – отметил федеральный министр.

Всего на Южном Урале на данный момент функционирует порядка 3400 образовательных организаций, где обучаются более 800 тысяч детей. Регион последовательно реализует стратегию развития образования по принципу единой вертикали, уделяя особое внимание как качеству обучения, так и подготовке кадров, как для сферы образования, так и для промышленного комплекса Южного Урала.

«Как бывший руководитель колледжа, прошедший весь этот путь, хорошо понимаю, какой огромный труд стоит за вашей работой и какие серьёзные ценности вы передаете молодежи. Система СПО Челябинской области выполняет не только системообразующую роль, обеспечивая кадрами все отрасли экономики региона. Главное — вы воспитываете в каждом студенте настоящего профессионала, человека и гражданина», - отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, присоединяясь к поздравлениям губернатора.

В завершении торжественного мероприятия состоялось вручение благодарственных писем, почетных грамот и благодарностей лучшим представителям системы профессионального образования.