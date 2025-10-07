07 Октября 2025
Экономика В России
Фото: пресс-служба МЭФ

Депутат Госдумы: Даже президента убедили, что это какое-то необходимое охлаждение экономики! 

Депутат Госдумы Николай Коломейцев на Российском агротехническом форуме обратил внимание на парадокс нынешнего "охлаждения экономики": если отрасли промышленности падают (представитель Грязинского культиваторного завода на форуме сообщил о падении объемов на 57%), то банковский сектор демонстрирует рекордные прибыли – порядка 3-4 трлн рублей в год.

Николай Коломейцев также сказал спасибо присутствующим директорам заводов сельхозтехники за то, что "они еще есть", потому что в других странах предприятия бы не выдержали таких испытаний.

"Заморозили все, но даже президента убедили, что это какое-то необходимое охлаждение", – отметил он.

По его словам, ему крайне не нравится бахвальство, когда президента вводят в заблуждение тем, что "все хорошо". Между тем, энергомощность сельского хозяйства в РФ долгое время не меняется и составляет 1,6 л.с. на гектар, тогда как у белорусов – 7, у Казахстана – 7, у Европы – почти 12, у США – 20.

"Если вы за 15 дней не убрали зерновые, то каждый следующий день дает геометрическую прогрессию потерь. У нас 70 млрд [рублей] потерянного урожая в сравнении с не выделенными 20-30 млрд рублей на программу 1432 [программа субсидирования приобретения аграриями сельхозтехники] – это говорит о том, что у нас нет нормального баланса. Ключевая ставка не заморозила, а всех почти убила. Говорят, к концу 2026 ее снизят, но к концу 2026 года не для кого будет снижать", – заключил он.

Теги: Николай Коломецев, Российский агротехнический форум


