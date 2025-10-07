У Турции нет информации о якобы готовившейся в 2022 году встрече Путина с Зеленским
Турции не известно о якобы планировавшейся в 2022 году встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Откровенно говоря, не известно", - сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что ему не известно о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече Путина и Зеленского.
Напомним, бывший советник Зеленского Алексей Арестович* заявил, что на 9 апреля 2022 года была намечена встреча президентов России и Украины для подписания согласованных Стамбульских соглашений, но она была сорвана.
*включен в РФ в перечень террористов и экстремистов