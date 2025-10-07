В Ижевске рейсовый автобус маршрута Пермь - Казань попал в массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Удмуртии, погибли водитель из легкового автомобиля и три пешехода. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России и поисково-спасательной службы города и республики проводили работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля. По предварительной информации пострадавших в автобусе нет.

Причину и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло 7 октября, около 14.30 на регулируемом перекрестке улиц Удмуртская, Кирова, Авангардная. По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля "Хендэ Солярис", при проезде на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на свой разрешающий сигнал светофора, и автобус междугороднего сообщения, под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пешехода - 61-летняя и 67-летняя женщины и 22-летняя девушка погибли на месте дорожной аварии.

На момент ДТП, в автобусе находилось 15 пассажиров, по предварительной информации, водитель и пассажиры не пострадали.