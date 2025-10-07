Во всей Запорожской области отключилось электричество

Кратковременное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов. Причину отключения глава региона не уточнил. "Оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания", - написал Балицкий в телеграм-канале.

Как сообщает минэнерго региона, в результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона.

5 октября Белгородская область подверглась атаке ВСУ, из-за чего начались перебои с электроснабжением. Также сообщалось, что в некоторых районах Белгорода начались перебои с водоснабжением.