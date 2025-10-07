Из ФБР выгнали сотрудников, следивших за конгрессменами

В США из федерального бюро расследований (ФБР) уволены сотрудники, занимавшиеся беспричинной слежкой за конгрессменами. Это было во времена прежнего руководства.

"Мы уволили сотрудников, упразднили (антикоррупционное) подразделение CR-15 и начали расследование, в ходе которого будут сделаны дополнительные шаги по обеспечению подотчетности", - написал в X директор бюро Кэш Патель.

За кем именно шла слежка и сколько людей уволены, Патель не уточнил, пишет РИА Новости.