МИД РФ: Страны ЕС покрывают атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Страны Евросоюза и НАТО, покрывая атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, поощряют Киев к новым нападениям на мирные ядерные объекты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД.

На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за обстрела ВСУ. В результате была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская".

2 октября сообщалось, что на Запорожской АЭС завершается ремонт двух резервных генераторов, их введут в работу.

По словам директора станции, отсутствие внешнего энергоснабжения на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности, но ситуация контролируется персоналом.