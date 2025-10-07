Ветераны СВО – участники программы «Герои Южного Урала» приступили к обучению в рамках второго очного модуля

В Челябинской области стартовал второй очный модуль региональной программы подготовки управленческих кадров «Герои Южного Урала» для участников специальной военной операции. Обучение продлится в течение 10 дней и будет посвящено экономике и финансам.

«Новые знания и опыт, полученные в рамках программы, помогут нашим героям раскрыть свой потенциал и усилить команду Челябинской области. Мы окажем им всю нужную для этого помощь», - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Напомним, кадровая программа «Герои Южного Урала» создана по инициативе губернатора Южного Урала Алексея Текслера и направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, общественных и коммерческих организациях.

Обучение проходят 60 человек (в их числе четыре женщины), прошедшие отбор из 1056 заявившихся претендентов. Участники программы - ветераны СВО, которые показали в ходе процедур отбора наиболее высокие результаты в части управленческого опыта и потенциала.

Первый образовательный модуль программы "Герои Южного Урала" представлял собой изучение материалов по теме «Государственная политика и система государственного управления». По завершении этого модуля участники программы получили персонального наставника из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти и крупных промышленных предприятий. Затем в течение 3 месяцев проводилась стажировка, в ходе которой совместно с наставниками ветераны изучали те отрасли, в которых планируют работать после окончания обучения.

В рамках 2 учебного модуля слушатели смогут изучить основы экономической, финансовой, бюджетной, промышленной и аграрной политики, налоговой системы. Лекции представят министры, руководители федеральных и региональных органов госвласти региона.

Депутат Государственной Думы Олег Голиков, обращаясь к участникам программы «Герои Южного Урала», напомнил, что по итогам первого модуля уже 15 человек стали депутатами различных уровней.

«Перед нами стоит четкая задача: по итогам обучения войти в состав слаженной команды под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера и в полной мере проявить свои лидерские качества в органах исполнительной власти, муниципалитетах и на депутатских должностях различного уровня. Мы понимаем, что регион действительно очень нуждается в таких кадрах», – сказал Олег Голиков.

Программа обучения в рамках второго модуля состоит из академического блока лекций, практических занятий и командообразующих мероприятий. Также будут организованы коммуникационные и стратегические мастерские, тренинги по целеполаганию, делегированию и проведению эффективных совещаний.

Что касается работы в части личностного и профессионального роста участников, то важной составляющей здесь будут посещения ведущих промышленных предприятий Южного Урала.

«Мы постарались вместе с преподавателями РАНХиГС включить множество практических занятий, связанных именно с практикой применения знаний по экономике. Не просто какие-то базовые теории, а то, как экономика работает в регионе: как функционирует, формируется и распределяется бюджет», – отметил заместитель председателя Правительства Челябинской области Юрий Кузнецов.

Директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко акцентировал внимание на основной задаче модуля - передать участникам навыки и компетенции для гражданской жизни, интегрировать ветеранов в общество, помочь трудоустроиться.

«За рамками очного модуля у участников сложилась рабочая и дружеская обстановка. Они приглашают друг друга на мероприятия, с удовольствием встречаются и общаются. Думаю, что к концу четвертого модуля – в июне 2026 года – мы увидим совсем других слушателей, это будет сплоченная команда единомышленников», – рассказал Евгений Алдошенко.

Весь курс обучения в рамках программы «Герои Южного Урала» рассчитан на 1 календарный. По итогам участникам будут выданы дипломы государственного образца.