Ветераны СВО – участники программы «Герои Южного Урала» приступили к обучению в рамках второго очного модуля

07 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Армия и ВПК Челябинская область
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Ветераны СВО – участники программы «Герои Южного Урала» приступили к обучению в рамках второго очного модуля

В Челябинской области стартовал второй очный модуль региональной программы подготовки управленческих кадров «Герои Южного Урала» для участников специальной военной операции. Обучение продлится в течение 10 дней и будет посвящено экономике и финансам.

«Новые знания и опыт, полученные в рамках программы, помогут нашим героям раскрыть свой потенциал и усилить команду Челябинской области. Мы окажем им всю нужную для этого помощь», - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Напомним, кадровая программа «Герои Южного Урала» создана по инициативе губернатора Южного Урала Алексея Текслера и направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, общественных и коммерческих организациях.

(2025)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Обучение проходят 60 человек (в их числе четыре женщины), прошедшие отбор из 1056 заявившихся претендентов. Участники программы - ветераны СВО, которые показали в ходе процедур отбора наиболее высокие результаты в части управленческого опыта и потенциала.

Первый образовательный модуль программы "Герои Южного Урала" представлял собой изучение материалов по теме «Государственная политика и система государственного управления». По завершении этого модуля участники программы получили персонального наставника из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти и крупных промышленных предприятий. Затем в течение 3 месяцев проводилась стажировка,  в ходе которой совместно с наставниками ветераны изучали те отрасли, в которых планируют работать после окончания обучения.

В рамках 2 учебного модуля слушатели смогут изучить основы экономической, финансовой, бюджетной, промышленной и аграрной политики, налоговой системы. Лекции представят министры, руководители федеральных и региональных органов госвласти региона.

(2025)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Депутат Государственной Думы Олег Голиков, обращаясь к участникам программы «Герои Южного Урала», напомнил, что по итогам первого модуля уже 15 человек стали депутатами различных уровней.

(2025)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

«Перед нами стоит четкая задача: по итогам обучения войти в состав слаженной команды под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера и в полной мере проявить свои лидерские качества в органах исполнительной власти, муниципалитетах и на депутатских должностях различного уровня. Мы понимаем, что регион действительно очень нуждается в таких кадрах», – сказал Олег Голиков.

Программа обучения в рамках второго модуля состоит из академического блока лекций, практических занятий и командообразующих мероприятий. Также будут организованы коммуникационные и стратегические мастерские, тренинги по целеполаганию, делегированию и проведению эффективных совещаний.

(2025)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Что касается работы в части личностного и профессионального роста участников, то важной составляющей здесь будут посещения ведущих промышленных предприятий Южного Урала.

«Мы постарались вместе с преподавателями РАНХиГС включить множество практических занятий, связанных именно с практикой применения знаний по экономике. Не просто какие-то базовые теории, а то, как экономика работает в регионе: как функционирует, формируется и распределяется бюджет», – отметил заместитель председателя Правительства Челябинской области Юрий Кузнецов.

(2025)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко акцентировал внимание на основной задаче модуля - передать участникам навыки и компетенции для гражданской жизни, интегрировать ветеранов в общество, помочь трудоустроиться.

«За рамками очного модуля у участников сложилась рабочая и дружеская обстановка. Они приглашают друг друга на мероприятия, с удовольствием встречаются и общаются. Думаю, что к концу четвертого модуля – в июне 2026 года – мы увидим совсем других слушателей, это будет сплоченная команда единомышленников», – рассказал Евгений Алдошенко.

Весь курс обучения в рамках программы «Герои Южного Урала» рассчитан на 1 календарный. По итогам участникам будут выданы дипломы государственного образца.

Теги: герои южного урала, алексей текслер, модуль, программа, обучение, наставники, экономика и финансы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети