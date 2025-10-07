В Латвии продлено закрытие воздушного пространства над границей с Белоруссией и Россией

Минобороны Латвии продлило запрет на полёты в воздушном пространстве страны вблизи восточной границы с Белоруссией и Россией. Речь идёт о запрете летать в тёмное время суток.

Ограничение продляют со среды, 8 октября, до "приятия дальнейших решений". Запрещается летать с 20.00 до 8.00, говорится на сайте минобороны Латвии.

"Учитывая инциденты с нарушениями воздушного пространства в других странах НАТО, а также то, что ограничения воздушного пространства дают возможность национальным вооруженным силам проводить более детальное наблюдение за воздушным пространством, проводить моделирование беспилотников и контрдронов, развертывать и тренировать мобильные боевые подразделения, было принято решение продолжить частичное закрытие воздушного пространства Латвии в тёмное время суток”, - сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.