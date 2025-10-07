Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантования и квантового туннелирования

Нобелевская премия по физике 2025 года разделена между физиками Джоном Кларком (Великобритания/США), Мишелем Х. Деворе (Франция) и Джоном М. Мартинисом (США).

Нобелевский комитет сообщил, что премия присуждена "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Британо-американскому физику Джону Кларку 83 года, он профессор Калифорнийского университета в Беркли, специалист в области конденсированных сред и по материаловедению, известен своей работой по сверхпроводимости и в частности разработкой и применением СКВИДов (сверхчувствительных магнитометров).

Мишель Деворе также давно работает в США, является главным научным сотрудником Google Quantum AI – подразделения, занимающегося разработками в области ИИ.

Джон Мартинис работает профессором экспериментальной физики в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. В 2014 году Google наняла Мартиниса и его группу, чтобы они создали первый работающий квантовый компьютер.