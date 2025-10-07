Житель Нижневартовска лишился почти миллиона рублей из-за фальшивого письма

В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску поступило заявление от 43-летнего местного жителя о мошенничестве. Мужчина сообщил, что потерял 900 тысяч рублей в результате действий аферистов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

По словам потерпевшего, ему позвонил человек, представившийся сотрудником "Почты России", и сообщил о поступлении письма из налоговой службы. Для доставки документа злоумышленник запросил номер СНИЛС, и нижневартовец предоставил эти данные.

Вскоре после этого мужчина получил электронное письмо с уведомлением о "взломе личного кабинета на портале госуслуг". Испугавшись, он позвонил по указанному в письме номеру, где с ним связался другой мошенник, назвавшийся "сотрудником банка". Под предлогом "защиты денежных средств" злоумышленники убедили югорчанина перевести все свои сбережения на "безопасный счет". Мужчина выполнил указания и перевел 900 тысяч рублей, после чего осознал обман и обратился в полицию.

По факту мошенничества следственным отделом УМВД России по Нижневартовску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Полиция Югры предупреждает, что сотрудники организаций и правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами через мессенджеры, не запрашивают персональные данные и не просят переводить денежные средства на "безопасные" счета.