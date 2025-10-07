В Екатеринбурге и еще двух городах возобновили выдачу виз на Кипр

Кипр возобновил выдачу виз в Екатеринбурге, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, для получения с 6 октября необходимо сдавать биометрические данные.

Согласно требованию, о котором сообщает Посольство Республики Кипр в Москве, при подаче документов теперь необходимо личное присутствие заявителя. От сдачи отпечатков пальцев освобождаются только дети до 12 лет.

"Обновленные визовые процедуры уже вступили в силу во всех консульствах Кипра на территории РФ – в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге", - сообщает ассоциация.

Напомним, что 29 сентября из-за подготовки к внедрению новой системы въезда и выезда в ЕС, выдачу виз временно приостановили. Речь идет о биометрических данных, благодаря которым автоматизированная система будет фиксировать граждан всех стран, не входящих в Евросоюз, пересекающих границу Шенгенской зоны.