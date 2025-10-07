Россия объявила Арестовича* в международный розыск

Экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* российские власти объявили в международный розыск. В России он является фигурантом дел о фейках про армию и о публичных призывах к осуществлению терроризма, передает ТАСС.

В документах, на которые ссылается агентство, говорится, что 8 сентября 2023 года Арестович* объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года - в международный розыск. 6 февраля 2025 года суд заочно арестовал Арестовича*.

Накануне в интервью Ксении Собчак Арестович* заявил, что отдал бы России Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, если бы его избрали президентом Украины.

"Я полон решимости сменить направление внутренней и внешней политики Украины. Украина больше никогда не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территории. Я постараюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики", - заявил Арестович*.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу