Котяков высказался о возможности введения четырехдневной рабочей недели по всей стране

Ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне не стоит, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его слова передает ТАСС.

Министр пояснил, что сразу несколько отраслей в стране испытывает дефицит в кадрах, в частности, в квалифицированных сотрудниках,

Котяков добавил, что в российской практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели – скорее вынужденная мера конкретных компаний. Она связана либо с перенастройкой технологического цикла и заменой оборудования, либо с проблемами со сбытом продукции.

Как сообщалось, российские власти пытаются организовать альтернативную занятость для сотрудников автозаводов, которые перешли на сокращенную рабочую неделю. О сокращении рабочего времени ранее заявили практически все российские автопроизводители. Крупные предприятия также одно за другим переходят на четырехдневку.