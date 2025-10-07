Из ушедших брендов россияне больше всего скучают по IKEA

Россияне назвали иностранные бренды, об уходе которых жалеют больше всего. В лидерах оказалась IKEA, также называли McDonald’s, Volkswagen, Apple, Renault, Procter & Gamble и H&M. Также можно было назвать категории иностранных товаров и услуг, по которым респонденты скучают, здесь в лидерах автопроизводители (и производителей запчастей), производители ПО, брендовая одежда и обувь, продуктовые компании, фармпроизводители и медицинские компании.

65% респондентов ответили, что на них и их семье уход иностранных компаний не сказался и не скажется.

44% россиян полагают, что отечественные производители смогли частично или полностью заместить ушедшие с рынка бренды, таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).