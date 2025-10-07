Угрозы передать Украине Tomahawk - это средство давления на Россию, заявили в Раде

США будут тянуть с передачей Киеву ракет Tomahawk, чтобы использовать эту угрозу как средство давления на Россию. Об этом заявил депутат Рады Юрий Камельчук.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что уже "почти принял решение" о поставках Tomahawk Киеву. Окончательно он решит этот вопрос после того, как узнает, как Украина намерена использовать это оружие.

Такое затягивание объясняется просто: Трамп пытается давить на Россию. При этом не исключено, что угроза так и не будет реализована. И это будет даже лучше, потому что это только дополнительно затянет военный конфликт, сказал Камельчук.

Военные эксперты не уверены, что ВСУ вообще смогут использовать эти ракеты, даже если их передадут. Они могут запускаться тремя способами: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной армией США. Украина не обладает ни одним из перечисленных видов вооружения и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшем будущем.