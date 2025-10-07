В Минпромторге собрались поэтапно ввести маркировку мясных изделий

Министерство промышленности и торговли предложило ввести в России маркировку мясных изделий. Сделать это хотят постепенно, в несколько этапов.

Под маркировку попадут различные изделия, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованные в потребительскую упаковку. Предлагается с 1 марта 2026 г. начать регистрацию участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 г. ввести обязательную маркировку мясных продуктов, а с 1 октября следующего года – обязательную маркировку колбасных изделий.

Введение маркировки будет способствовать сокращению незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны. Также запланировано проведение добровольного эксперимента, во время которого участники смогут на безвозмездной основе (коды маркировки и оборудование предоставляются оператором системы маркировки бесплатно) протестировать и подобрать наиболее подходящие способы маркировки продукции, сообщает Минпромторг.