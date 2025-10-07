Гражданка России освобождена из азиатского рабства

Россиянка освобождена из рабства, в котором пребывала в Мьянме.

В различных странах действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

Жертвой такой схемы стала россиянка по фамилии Очирнимаева, которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя". Позже её насильно перевезли Мьянму, где она стала сотрудницей нелегального колл-центра.

В результате скоординированных действий таиландских и мьянманских полицейских Очирнимаева освобождена и помещена в миграционный центр города Мьявади. 7 октября организована передача на таиландскую сторону освобождённой россиянки. После её сопроводят в Бангкок, откуда она улетит в Россию, сообщает посольство РФ в Таиланде.