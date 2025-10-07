Экс-заведующая детсада на Урале похитила около 300 тысяч рублей у сотрудников

Бывшую заведующую детского сада "Журавлик" в свердловском селе Черемисское признали виновной в хищении 287 тыс. рублей у своих сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Установлено, что с 2015 по 2019 год Светлана Кукарцева систематически требовала у сотрудников детсада передавать ей часть зарплаты и стимулирующих выплат якобы на "нужды дошкольного учреждения". За несколько лет общая сумма похищенного почти достигла 300 тыс. рублей, которые осужденная "положила себе в карман".

Свою вину Кукарцева так и не признала, заявив, что все собранные средства уходили на ремонт и приобретение необходимого для детского сада имущества. Она предоставила суду подробный перечень произведенных затрат, включавший покупку красок, канцелярских товаров, замену канализационных труб и другие хозяйственные нужды.

Однако суд счел доводы подсудимой неподтвержденными. Во время процесса Кукарцевой указали на отсутствие какой-либо документации, свидетельствующей о целевом использовании средств. При этом, в суде выступило сразу пять потерпевших сотрудников, чьи показания были признаны последовательными и достоверными.

Режевской городской суд признал Кукарцеву виновной по ч.3 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор суда вступил в законную силу.