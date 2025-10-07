07 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

МЧС провели учения в Театре музкомедии Екатеринбурга, где был смертельный пожар

В Екатеринбурге огнеборцы провели пожарно-тактические учения в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии. Год назад в результате пожара там погиб сотрудник.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по легенде, возгорание произошло в зрительном зале. Специалисты оперативно спасли условного пострадавшего. Также они отработали взаимодействие с администрацией и потушили условный пожар.

Учения МЧС в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Учения МЧС в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"Подобные учения крайне важны для поддержания высокой готовности экстренных служб и обеспечения безопасности зрителей и сотрудников в случае реальной чрезвычайной ситуации", - отметили в МЧС.

Учения МЧС в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Стоит отметить, что год назад, в октябре 2024 года, в Театре музкомедии Екатеринбурга произошел настоящий пожар. Тогда возгорание случилось в одном из служебных помещений, погиб работник учреждения.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что Театр музкомедии закроют на ремонт до осени 2027 года.

Теги: Театр музкомедии, учения, МЧС, Екатеринбург


