07 Октября 2025
Свердловская область
Экономика Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" возглавил рейтинг социально ответственных застройщиков Урала

Аналитический центр "Эксперт" представил результаты рейтинга социально ответственных застройщиков. Речь о тех, что помимо жилья строят больше всего объектов социальной инфраструктуры.

Уральский строительный холдинг "Атомстройкомплекс" занял третью строчку во всероссийском рейтинге и стал безусловным лидером в своем домашнем регионе. Компания с большим отрывом опережает других участников по всем показателям.

"Сегодня на рынке нет федеральных и региональных рейтингов, регулярно оценивающих вклад застройщиков в развитие социальной инфраструктуры, поэтому наш рейтинг по многим позициям уникален. В его фокусе – реализация строительными компаниями социальных объектов. Мы оценивали компании по трем основным показателям: масштаб ввода социальных объектов, вклад в развитие территорий и разнообразие компетенций компании. Таким образом, мы выявили лидеров в отдельных направлениях и отметили значимые кейсы в различных регионах", - рассказала заместитель директора АЦ "Эксперт" Кристина Чукавина.

Школа 314 (Уральский Хогвартс) в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, только за 2023-24 годы "Атом" ввел в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров объектов социальной инфраструктуры. В их числе знаковые для Свердловской области школы: Губернаторский лицей, школу №314, которую горожане называют "Уральским Хогвартсом", школу №41. А также Дворец водных видов спорта, поликлинику для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга, два детских сада.

За вклад в развитие городской среды компания удостоена престижной премии промышленников и предпринимателей "Номер один". А за строительство Губернаторского лицея коллектив "Атомстройкомплекса" в прошлом году получил премию им. Татищева и де Геннина.

Уральский Губернаторский лицей в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В этом году холдинг завершил строительство детской поликлиники ДГКБ №9 на улице Готвальда, спортивного комплекса "Родина" в Богдановиче, новой школы в ПГТ Пышма. Сейчас "Атом" продолжает строительство других инфраструктурных объектов, например, гимназии "Арт-Этюд" с углубленным изучением искусств на Эльмаше.

Всего в рамках исследования АЦ "Эксперт" оценил топ-50 строительных компаний России по объему ввода жилой недвижимости за последние три года, которые также возводят образовательные, медицинские, спортивные и культурные объекты. Согласно данным аналитического центра, с 2022 по 2024 годы всеми участниками рейтинга введено более 500 объектов соцкультбыта общей площадью 3,4 млн квадратных метров по всей стране.

Детская поликлиника ДГКБ 9 в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

На территории Урала за этот же период крупнейшие застройщики возвели более 100 объектов социальной инфраструктуры, из которых только на Свердловскую область приходится более 55% объектов. Свидетельства отдельным компаниям – участникам рейтинга АЦ "Эксперт" – были вручены на полях форума 100+Technobuild.

Свидетельство компаниям-участникам рейтинга АЦ "Эксперт"(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

