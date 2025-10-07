"Атом" возглавил рейтинг социально ответственных застройщиков Урала

Аналитический центр "Эксперт" представил результаты рейтинга социально ответственных застройщиков. Речь о тех, что помимо жилья строят больше всего объектов социальной инфраструктуры.

Уральский строительный холдинг "Атомстройкомплекс" занял третью строчку во всероссийском рейтинге и стал безусловным лидером в своем домашнем регионе. Компания с большим отрывом опережает других участников по всем показателям.

"Сегодня на рынке нет федеральных и региональных рейтингов, регулярно оценивающих вклад застройщиков в развитие социальной инфраструктуры, поэтому наш рейтинг по многим позициям уникален. В его фокусе – реализация строительными компаниями социальных объектов. Мы оценивали компании по трем основным показателям: масштаб ввода социальных объектов, вклад в развитие территорий и разнообразие компетенций компании. Таким образом, мы выявили лидеров в отдельных направлениях и отметили значимые кейсы в различных регионах", - рассказала заместитель директора АЦ "Эксперт" Кристина Чукавина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, только за 2023-24 годы "Атом" ввел в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров объектов социальной инфраструктуры. В их числе знаковые для Свердловской области школы: Губернаторский лицей, школу №314, которую горожане называют "Уральским Хогвартсом", школу №41. А также Дворец водных видов спорта, поликлинику для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга, два детских сада.

За вклад в развитие городской среды компания удостоена престижной премии промышленников и предпринимателей "Номер один". А за строительство Губернаторского лицея коллектив "Атомстройкомплекса" в прошлом году получил премию им. Татищева и де Геннина.

В этом году холдинг завершил строительство детской поликлиники ДГКБ №9 на улице Готвальда, спортивного комплекса "Родина" в Богдановиче, новой школы в ПГТ Пышма. Сейчас "Атом" продолжает строительство других инфраструктурных объектов, например, гимназии "Арт-Этюд" с углубленным изучением искусств на Эльмаше.

Всего в рамках исследования АЦ "Эксперт" оценил топ-50 строительных компаний России по объему ввода жилой недвижимости за последние три года, которые также возводят образовательные, медицинские, спортивные и культурные объекты. Согласно данным аналитического центра, с 2022 по 2024 годы всеми участниками рейтинга введено более 500 объектов соцкультбыта общей площадью 3,4 млн квадратных метров по всей стране.

На территории Урала за этот же период крупнейшие застройщики возвели более 100 объектов социальной инфраструктуры, из которых только на Свердловскую область приходится более 55% объектов. Свидетельства отдельным компаниям – участникам рейтинга АЦ "Эксперт" – были вручены на полях форума 100+Technobuild.